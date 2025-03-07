SignauxSections
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
883
Bénéfice trades:
264 (29.89%)
Perte trades:
619 (70.10%)
Meilleure transaction:
1 277.83 USD
Pire transaction:
-616.94 USD
Bénéfice brut:
24 375.19 USD (32 521 863 pips)
Perte brute:
-22 317.02 USD (28 738 245 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 736.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 297.33 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
75.98%
Charge de dépôt maximale:
1.53%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
501 (56.74%)
Courts trades:
382 (43.26%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
2.33 USD
Bénéfice moyen:
92.33 USD
Perte moyenne:
-36.05 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-830.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-830.90 USD (24)
Croissance mensuelle:
2.60%
Prévision annuelle:
31.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 081.81 USD
Maximal:
2 849.70 USD (13.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.25% (2 849.70 USD)
Par fonds propres:
3.26% (553.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 870
ETHUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.6K
ETHUSD 460
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.7M
ETHUSD 72K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 277.83 USD
Pire transaction: -617 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +1 736.48 USD
Perte consécutive maximale: -830.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Aucun avis
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 09:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 04:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 16:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
