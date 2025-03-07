СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nothingggggno
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 78%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 779
Прибыльных трейдов:
516 (29.00%)
Убыточных трейдов:
1 263 (70.99%)
Лучший трейд:
2 678.18 USD
Худший трейд:
-616.94 USD
Общая прибыль:
67 500.57 USD (74 661 163 pips)
Общий убыток:
-53 205.43 USD (58 884 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 736.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 122.05 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
80.16%
Макс. загрузка депозита:
2.07%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.37
Длинных трейдов:
551 (30.97%)
Коротких трейдов:
1 228 (69.03%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
8.04 USD
Средняя прибыль:
130.82 USD
Средний убыток:
-42.13 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-830.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 481.04 USD (20)
Прирост в месяц:
-17.16%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 081.81 USD
Максимальная:
6 031.52 USD (15.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.91% (6 019.51 USD)
По эквити:
3.26% (553.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1766
ETHUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 14K
ETHUSD 460
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 16M
ETHUSD 72K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 678.18 USD
Худший трейд: -617 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +1 736.48 USD
Макс. убыток в серии: -830.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Нет отзывов
2025.12.12 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 01:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nothingggggno
300 USD в месяц
78%
0
0
USD
21K
USD
46
0%
1 779
29%
80%
1.26
8.04
USD
19%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.