- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 779
Прибыльных трейдов:
516 (29.00%)
Убыточных трейдов:
1 263 (70.99%)
Лучший трейд:
2 678.18 USD
Худший трейд:
-616.94 USD
Общая прибыль:
67 500.57 USD (74 661 163 pips)
Общий убыток:
-53 205.43 USD (58 884 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 736.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 122.05 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
80.16%
Макс. загрузка депозита:
2.07%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.37
Длинных трейдов:
551 (30.97%)
Коротких трейдов:
1 228 (69.03%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
8.04 USD
Средняя прибыль:
130.82 USD
Средний убыток:
-42.13 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-830.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 481.04 USD (20)
Прирост в месяц:
-17.16%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 081.81 USD
Максимальная:
6 031.52 USD (15.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.91% (6 019.51 USD)
По эквити:
3.26% (553.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1766
|ETHUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|14K
|ETHUSD
|460
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|16M
|ETHUSD
|72K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 678.18 USD
Худший трейд: -617 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +1 736.48 USD
Макс. убыток в серии: -830.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
46
0%
1 779
29%
80%
1.26
8.04
USD
USD
19%
1:200