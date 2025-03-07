- Incremento
Total de Trades:
1 802
Transacciones Rentables:
519 (28.80%)
Transacciones Irrentables:
1 283 (71.20%)
Mejor transacción:
2 678.18 USD
Peor transacción:
-616.94 USD
Beneficio Bruto:
67 713.56 USD (74 819 331 pips)
Pérdidas Brutas:
-54 311.32 USD (59 648 474 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 736.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 122.05 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
80.16%
Carga máxima del depósito:
2.07%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
94
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.88
Transacciones Largas:
555 (30.80%)
Transacciones Cortas:
1 247 (69.20%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
7.44 USD
Beneficio medio:
130.47 USD
Pérdidas medias:
-42.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-1 241.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 481.04 USD (20)
Crecimiento al mes:
-19.22%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 081.81 USD
Máxima:
7 137.41 USD (18.62%)
Reducción relativa:
De balance:
23.17% (7 137.41 USD)
De fondos:
3.26% (553.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1789
|ETHUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|13K
|ETHUSD
|460
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|15M
|ETHUSD
|72K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Mejor transacción: +2 678.18 USD
Peor transacción: -617 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +1 736.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 241.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
