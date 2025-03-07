SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Nothingggggno
Van Tuyen Le

Nothingggggno

Van Tuyen Le
Fiabilidad
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 71%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 802
Transacciones Rentables:
519 (28.80%)
Transacciones Irrentables:
1 283 (71.20%)
Mejor transacción:
2 678.18 USD
Peor transacción:
-616.94 USD
Beneficio Bruto:
67 713.56 USD (74 819 331 pips)
Pérdidas Brutas:
-54 311.32 USD (59 648 474 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 736.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 122.05 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
80.16%
Carga máxima del depósito:
2.07%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
94
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.88
Transacciones Largas:
555 (30.80%)
Transacciones Cortas:
1 247 (69.20%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
7.44 USD
Beneficio medio:
130.47 USD
Pérdidas medias:
-42.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-1 241.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 481.04 USD (20)
Crecimiento al mes:
-19.22%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 081.81 USD
Máxima:
7 137.41 USD (18.62%)
Reducción relativa:
De balance:
23.17% (7 137.41 USD)
De fondos:
3.26% (553.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1789
ETHUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 13K
ETHUSD 460
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 15M
ETHUSD 72K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 678.18 USD
Peor transacción: -617 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +1 736.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 241.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
2025.12.12 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 01:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
