İşlemler:
248
Kârla kapanan işlemler:
201 (81.04%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (18.95%)
En iyi işlem:
18.21 USD
En kötü işlem:
-15.17 USD
Brüt kâr:
321.12 USD (30 101 pips)
Brüt zarar:
-215.94 USD (19 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (14.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
1.16%
Maks. mevduat yükü:
8.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
163 (65.73%)
Satış işlemleri:
85 (34.27%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-4.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.35 USD (3)
Aylık büyüme:
20.41%
Yıllık tahmin:
247.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.79 USD
Maksimum:
34.25 USD (19.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.49% (34.21 USD)
Varlığa göre:
4.61% (13.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.21 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
79%
0
0
USD
USD
305
USD
USD
31
100%
248
81%
1%
1.48
0.42
USD
USD
12%
1:500
