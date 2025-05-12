SinyallerBölümler
Sugianto

Omni Gold

Sugianto
1 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 79%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
248
Kârla kapanan işlemler:
201 (81.04%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (18.95%)
En iyi işlem:
18.21 USD
En kötü işlem:
-15.17 USD
Brüt kâr:
321.12 USD (30 101 pips)
Brüt zarar:
-215.94 USD (19 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (14.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
1.16%
Maks. mevduat yükü:
8.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
163 (65.73%)
Satış işlemleri:
85 (34.27%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-4.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.35 USD (3)
Aylık büyüme:
20.41%
Yıllık tahmin:
247.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.79 USD
Maksimum:
34.25 USD (19.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.49% (34.21 USD)
Varlığa göre:
4.61% (13.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.21 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.05.12 10:39 
 

good !

2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.