SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Omni Gold
Sugianto

Omni Gold

Sugianto
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
44 Wochen
2 / 797 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
295
Gewinntrades:
238 (80.67%)
Verlusttrades:
57 (19.32%)
Bester Trade:
19.30 USD
Schlechtester Trade:
-22.38 USD
Bruttoprofit:
585.25 USD (37 613 pips)
Bruttoverlust:
-415.34 USD (24 511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (14.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.21 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
1.16%
Max deposit load:
9.82%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
2.35
Long-Positionen:
199 (67.46%)
Short-Positionen:
96 (32.54%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.32 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-4.74%
Jahresprognose:
-57.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.79 USD
Maximaler:
72.20 USD (21.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.33% (72.20 USD)
Kapital:
4.61% (13.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 295
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 170
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.30 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
noch 63 ...
Durchschnittliche Bewertung:
Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.12.26 16:44 
 

Shit

2025.11.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Omni Gold
50 USD pro Monat
116%
2
797
USD
370
USD
44
100%
295
80%
1%
1.40
0.58
USD
16%
1:500
