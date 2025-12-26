- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
238 (80.67%)
損失トレード:
57 (19.32%)
ベストトレード:
19.30 USD
最悪のトレード:
-22.38 USD
総利益:
585.25 USD (37 613 pips)
総損失:
-415.34 USD (24 511 pips)
最大連続の勝ち:
27 (14.30 USD)
最大連続利益:
107.21 USD (14)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
1.16%
最大入金額:
9.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
199 (67.46%)
短いトレード:
96 (32.54%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
2.46 USD
平均損失:
-7.29 USD
最大連続の負け:
3 (-15.35 USD)
最大連続損失:
-42.32 USD (2)
月間成長:
-4.74%
年間予想:
-57.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.79 USD
最大の:
72.20 USD (21.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.33% (72.20 USD)
エクイティによる:
4.61% (13.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|170
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.30 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.30 USD
最大連続損失: -15.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
116%
2
798
USD
USD
370
USD
USD
44
100%
295
80%
1%
1.40
0.58
USD
USD
16%
1:500
