シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Omni Gold
Sugianto

Omni Gold

Sugianto
レビュー1件
信頼性
44週間
2 / 798 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
238 (80.67%)
損失トレード:
57 (19.32%)
ベストトレード:
19.30 USD
最悪のトレード:
-22.38 USD
総利益:
585.25 USD (37 613 pips)
総損失:
-415.34 USD (24 511 pips)
最大連続の勝ち:
27 (14.30 USD)
最大連続利益:
107.21 USD (14)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
1.16%
最大入金額:
9.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
199 (67.46%)
短いトレード:
96 (32.54%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
2.46 USD
平均損失:
-7.29 USD
最大連続の負け:
3 (-15.35 USD)
最大連続損失:
-42.32 USD (2)
月間成長:
-4.74%
年間予想:
-57.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.79 USD
最大の:
72.20 USD (21.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.33% (72.20 USD)
エクイティによる:
4.61% (13.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 295
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 170
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.30 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.30 USD
最大連続損失: -15.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 より多く...
平均の評価:
Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.12.26 16:44 
 

Shit

2025.11.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
