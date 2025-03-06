- 成长
交易:
294
盈利交易:
238 (80.95%)
亏损交易:
56 (19.05%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-22.38 USD
毛利:
585.25 USD (37 613 pips)
毛利亏损:
-394.74 USD (24 004 pips)
最大连续赢利:
27 (14.30 USD)
最大连续盈利:
107.21 USD (14)
夏普比率:
0.18
交易活动:
1.16%
最大入金加载:
9.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
3.69
长期交易:
198 (67.35%)
短期交易:
96 (32.65%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
2.46 USD
平均损失:
-7.05 USD
最大连续失误:
3 (-15.35 USD)
最大连续亏损:
-42.32 USD (2)
每月增长:
3.33%
年度预测:
40.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.79 USD
最大值:
51.60 USD (15.08%)
相对跌幅:
结余:
12.49% (34.21 USD)
净值:
4.61% (13.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|191
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +14.30 USD
最大连续亏损: -15.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
128%
2
743
USD
USD
391
USD
USD
44
100%
294
80%
1%
1.48
0.65
USD
USD
12%
1:500