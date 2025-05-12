SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Omni Gold
Sugianto

Omni Gold

Sugianto
1 recensione
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 79%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
248
Profit Trade:
201 (81.04%)
Loss Trade:
47 (18.95%)
Best Trade:
18.21 USD
Worst Trade:
-15.17 USD
Profitto lordo:
321.12 USD (30 101 pips)
Perdita lorda:
-215.94 USD (19 331 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (14.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
1.16%
Massimo carico di deposito:
8.25%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
163 (65.73%)
Short Trade:
85 (34.27%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-4.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.35 USD (3)
Crescita mensile:
23.07%
Previsione annuale:
279.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.79 USD
Massimale:
34.25 USD (19.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.49% (34.21 USD)
Per equità:
4.61% (13.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.21 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.30 USD
Massima perdita consecutiva: -15.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.05.12 10:39 
 

good !

2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
