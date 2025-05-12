- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
248
Profit Trade:
201 (81.04%)
Loss Trade:
47 (18.95%)
Best Trade:
18.21 USD
Worst Trade:
-15.17 USD
Profitto lordo:
321.12 USD (30 101 pips)
Perdita lorda:
-215.94 USD (19 331 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (14.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
1.16%
Massimo carico di deposito:
8.25%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
163 (65.73%)
Short Trade:
85 (34.27%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-4.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.35 USD (3)
Crescita mensile:
23.07%
Previsione annuale:
279.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.79 USD
Massimale:
34.25 USD (19.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.49% (34.21 USD)
Per equità:
4.61% (13.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.21 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.30 USD
Massima perdita consecutiva: -15.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
79%
0
0
USD
USD
305
USD
USD
31
100%
248
81%
1%
1.48
0.42
USD
USD
12%
1:500
