Sugianto

Omni Gold

Sugianto
0 отзывов
Надежность
44 недели
2 / 531 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 128%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
294
Прибыльных трейдов:
238 (80.95%)
Убыточных трейдов:
56 (19.05%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-22.38 USD
Общая прибыль:
585.25 USD (37 613 pips)
Общий убыток:
-394.74 USD (24 004 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (14.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.21 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
9.82%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.69
Длинных трейдов:
198 (67.35%)
Коротких трейдов:
96 (32.65%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
-7.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.32 USD (2)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.79 USD
Максимальная:
51.60 USD (15.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.49% (34.21 USD)
По эквити:
4.61% (13.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 294
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 191
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.30 USD
Макс. убыток в серии: -15.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.02 × 823
еще 63...
Нет отзывов
2025.11.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.