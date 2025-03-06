- Прирост
Всего трейдов:
294
Прибыльных трейдов:
238 (80.95%)
Убыточных трейдов:
56 (19.05%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-22.38 USD
Общая прибыль:
585.25 USD (37 613 pips)
Общий убыток:
-394.74 USD (24 004 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (14.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.21 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
9.82%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.69
Длинных трейдов:
198 (67.35%)
Коротких трейдов:
96 (32.65%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
-7.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.32 USD (2)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.79 USD
Максимальная:
51.60 USD (15.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.49% (34.21 USD)
По эквити:
4.61% (13.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|191
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.30 USD
Макс. убыток в серии: -15.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
128%
2
531
USD
USD
391
USD
USD
44
100%
294
80%
1%
1.48
0.65
USD
USD
12%
1:500