Sugianto

Omni Gold

Sugianto
1 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
200 (80.97%)
Perte trades:
47 (19.03%)
Meilleure transaction:
18.21 USD
Pire transaction:
-15.17 USD
Bénéfice brut:
315.65 USD (29 915 pips)
Perte brute:
-215.83 USD (19 331 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (14.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.64 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
1.16%
Charge de dépôt maximale:
8.25%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
2.91
Longs trades:
162 (65.59%)
Courts trades:
85 (34.41%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
1.58 USD
Perte moyenne:
-4.59 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-15.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.35 USD (3)
Croissance mensuelle:
18.47%
Prévision annuelle:
224.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.79 USD
Maximal:
34.25 USD (19.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.49% (34.21 USD)
Par fonds propres:
4.61% (13.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 247
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.21 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +14.30 USD
Perte consécutive maximale: -15.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5696
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Note moyenne:
Nhut Anh Phan
1351
Nhut Anh Phan 2025.05.12 10:39 
 

good !

2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
