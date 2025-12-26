- Incremento
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
238 (80.67%)
Transacciones Irrentables:
57 (19.32%)
Mejor transacción:
19.30 USD
Peor transacción:
-22.38 USD
Beneficio Bruto:
585.25 USD (37 613 pips)
Pérdidas Brutas:
-415.34 USD (24 511 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (14.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.21 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
1.16%
Carga máxima del depósito:
9.82%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
199 (67.46%)
Transacciones Cortas:
96 (32.54%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
2.46 USD
Pérdidas medias:
-7.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.32 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.74%
Pronóstico anual:
-57.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.79 USD
Máxima:
72.20 USD (21.10%)
Reducción relativa:
De balance:
16.33% (72.20 USD)
De fondos:
4.61% (13.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|170
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.30 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +14.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
otros 63...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
116%
2
802
USD
USD
370
USD
USD
44
100%
295
80%
1%
1.40
0.58
USD
USD
16%
1:500
