Sugianto

Omni Gold

Sugianto
1 comentario
Fiabilidad
44 semanas
2 / 802 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
238 (80.67%)
Transacciones Irrentables:
57 (19.32%)
Mejor transacción:
19.30 USD
Peor transacción:
-22.38 USD
Beneficio Bruto:
585.25 USD (37 613 pips)
Pérdidas Brutas:
-415.34 USD (24 511 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (14.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.21 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
1.16%
Carga máxima del depósito:
9.82%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
199 (67.46%)
Transacciones Cortas:
96 (32.54%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
2.46 USD
Pérdidas medias:
-7.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.32 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.74%
Pronóstico anual:
-57.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.79 USD
Máxima:
72.20 USD (21.10%)
Reducción relativa:
De balance:
16.33% (72.20 USD)
De fondos:
4.61% (13.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 295
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 170
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.30 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +14.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
otros 63...
Evaluación media:
Nhut Anh Phan
1529
Nhut Anh Phan 2025.12.26 16:44 
 

Shit

2025.11.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Omni Gold
50 USD al mes
116%
2
802
USD
370
USD
44
100%
295
80%
1%
1.40
0.58
USD
16%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

