Sugianto

Omni Gold

Sugianto
1 comentário
Confiabilidade
44 semanas
2 / 802 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 116%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
238 (80.67%)
Negociações com perda:
57 (19.32%)
Melhor negociação:
19.30 USD
Pior negociação:
-22.38 USD
Lucro bruto:
585.25 USD (37 613 pips)
Perda bruta:
-415.34 USD (24 511 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (14.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.21 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
1.16%
Depósito máximo carregado:
9.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
199 (67.46%)
Negociações curtas:
96 (32.54%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
2.46 USD
Perda média:
-7.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.32 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.74%
Previsão anual:
-57.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.79 USD
Máximo:
72.20 USD (21.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.33% (72.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.61% (13.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 295
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 170
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.30 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.30 USD
Máxima perda consecutiva: -15.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 mais ...
Classificação Média:
Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.12.26 16:44 
 

Shit

2025.11.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.74% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
