- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
238 (80.67%)
Negociações com perda:
57 (19.32%)
Melhor negociação:
19.30 USD
Pior negociação:
-22.38 USD
Lucro bruto:
585.25 USD (37 613 pips)
Perda bruta:
-415.34 USD (24 511 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (14.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.21 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
1.16%
Depósito máximo carregado:
9.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
199 (67.46%)
Negociações curtas:
96 (32.54%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
2.46 USD
Perda média:
-7.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.32 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.74%
Previsão anual:
-57.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.79 USD
Máximo:
72.20 USD (21.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.33% (72.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.61% (13.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|170
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.30 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.30 USD
Máxima perda consecutiva: -15.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
63 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
116%
2
802
USD
USD
370
USD
USD
44
100%
295
80%
1%
1.40
0.58
USD
USD
16%
1:500
Shit