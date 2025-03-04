- Büyüme
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
64 (86.48%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (13.51%)
En iyi işlem:
25.44 EUR
En kötü işlem:
-57.11 EUR
Brüt kâr:
597.28 EUR (40 983 pips)
Brüt zarar:
-282.10 EUR (18 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (109.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
109.82 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
95.94%
Maks. mevduat yükü:
10.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
42 (56.76%)
Satış işlemleri:
32 (43.24%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
4.26 EUR
Ortalama kâr:
9.33 EUR
Ortalama zarar:
-28.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-57.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-57.11 EUR (1)
Aylık büyüme:
24.25%
Yıllık tahmin:
294.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 EUR
Maksimum:
64.25 EUR (16.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (30.09 EUR)
Varlığa göre:
19.68% (129.04 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|9
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|NZDCAD
|4
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|40
|USDCAD
|-38
|AUDUSD
|26
|GBPUSD
|78
|USDCHF
|-19
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|60
|AUDCHF
|30
|AUDJPY
|25
|USDJPY
|55
|GBPJPY
|8
|GBPAUD
|-39
|AUDNZD
|0
|NZDJPY
|3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.7K
|EURUSD
|3.5K
|USDCAD
|-606
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|-39
|NZDCAD
|2K
|EURJPY
|242
|NZDUSD
|3.7K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDJPY
|3.6K
|USDJPY
|2.3K
|GBPJPY
|313
|GBPAUD
|-3K
|AUDNZD
|14
|NZDJPY
|981
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.44 EUR
En kötü işlem: -57 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +109.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -57.11 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
Exness-MT5Real10
|0.24 × 17
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
itexsys-Platform
|0.47 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 15343
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
|1.78 × 113
ICMarketsSC-MT5
|1.83 × 385
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
FusionMarkets-Live
|2.11 × 562
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Monitoring of Zenox with default settings, the risk per trade has been increased to 7.5% as of June 1, 2025.
The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.
İnceleme yok
