PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
64 (86.48%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (13.51%)
En iyi işlem:
25.44 EUR
En kötü işlem:
-57.11 EUR
Brüt kâr:
597.28 EUR (40 983 pips)
Brüt zarar:
-282.10 EUR (18 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (109.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
109.82 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
95.94%
Maks. mevduat yükü:
10.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
42 (56.76%)
Satış işlemleri:
32 (43.24%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
4.26 EUR
Ortalama kâr:
9.33 EUR
Ortalama zarar:
-28.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-57.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-57.11 EUR (1)
Aylık büyüme:
24.25%
Yıllık tahmin:
294.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 EUR
Maksimum:
64.25 EUR (16.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (30.09 EUR)
Varlığa göre:
19.68% (129.04 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 9
USDCAD 7
AUDUSD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
NZDCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
GBPAUD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 109
EURUSD 40
USDCAD -38
AUDUSD 26
GBPUSD 78
USDCHF -19
NZDCAD 14
EURJPY 7
NZDUSD 60
AUDCHF 30
AUDJPY 25
USDJPY 55
GBPJPY 8
GBPAUD -39
AUDNZD 0
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.7K
EURUSD 3.5K
USDCAD -606
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 2.2K
USDCHF -39
NZDCAD 2K
EURJPY 242
NZDUSD 3.7K
AUDCHF 1.5K
AUDJPY 3.6K
USDJPY 2.3K
GBPJPY 313
GBPAUD -3K
AUDNZD 14
NZDJPY 981
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.44 EUR
En kötü işlem: -57 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +109.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -57.11 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
itexsys-Platform
0.47 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 15343
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.78 × 113
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 385
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.11 × 562
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 daha fazla...
Monitoring of Zenox with default settings, the risk per trade has been increased to 7.5% as of June 1, 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

İnceleme yok
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 03:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
