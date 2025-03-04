SinaisSeções
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 149.99 USD por mês
crescimento desde 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
100 (86.95%)
Negociações com perda:
15 (13.04%)
Melhor negociação:
49.31 EUR
Pior negociação:
-80.59 EUR
Lucro bruto:
1 401.15 EUR (76 063 pips)
Perda bruta:
-625.45 EUR (28 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (290.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
290.06 EUR (16)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
96.94%
Depósito máximo carregado:
10.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 dias
Fator de recuperação:
9.57
Negociações longas:
68 (59.13%)
Negociações curtas:
47 (40.87%)
Fator de lucro:
2.24
Valor esperado:
6.75 EUR
Lucro médio:
14.01 EUR
Perda média:
-41.70 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-80.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-80.59 EUR (1)
Crescimento mensal:
17.94%
Previsão anual:
217.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 EUR
Máximo:
81.07 EUR (8.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.30% (30.09 EUR)
Pelo Capital Líquido:
21.62% (238.09 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 10
AUDJPY 9
USDCHF 7
AUDUSD 6
USDJPY 6
AUDCHF 5
EURJPY 5
NZDUSD 4
NZDCAD 4
NZDJPY 4
GBPJPY 4
GBPAUD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 88
EURUSD -8
GBPUSD 251
USDCAD 103
AUDJPY 126
USDCHF -1
AUDUSD 26
USDJPY 121
AUDCHF 61
EURJPY -80
NZDUSD 98
NZDCAD 14
NZDJPY 45
GBPJPY 107
GBPAUD -19
EURGBP -47
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 6K
USDCAD 3.9K
AUDJPY 11K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.2K
USDJPY 4.5K
AUDCHF 2.5K
EURJPY -1.3K
NZDUSD 5K
NZDCAD 2K
NZDJPY 4K
GBPJPY 5.3K
GBPAUD -2.2K
EURGBP -2K
AUDNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.31 EUR
Pior negociação: -81 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +290.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -80.59 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 15602
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 411
OctaFX-Real2
1.80 × 10
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
87 mais ...
Monitoring of Zenox with default settings.

The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

Sem comentários
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Zenox
149.99 USD por mês
227%
0
0
USD
1.3K
EUR
41
100%
115
86%
97%
2.24
6.75
EUR
22%
1:500
Copiar

