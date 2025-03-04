- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
100 (86.95%)
Negociações com perda:
15 (13.04%)
Melhor negociação:
49.31 EUR
Pior negociação:
-80.59 EUR
Lucro bruto:
1 401.15 EUR (76 063 pips)
Perda bruta:
-625.45 EUR (28 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (290.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
290.06 EUR (16)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
96.94%
Depósito máximo carregado:
10.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 dias
Fator de recuperação:
9.57
Negociações longas:
68 (59.13%)
Negociações curtas:
47 (40.87%)
Fator de lucro:
2.24
Valor esperado:
6.75 EUR
Lucro médio:
14.01 EUR
Perda média:
-41.70 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-80.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-80.59 EUR (1)
Crescimento mensal:
17.94%
Previsão anual:
217.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 EUR
Máximo:
81.07 EUR (8.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.30% (30.09 EUR)
Pelo Capital Líquido:
21.62% (238.09 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|5
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|4
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPAUD
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|88
|EURUSD
|-8
|GBPUSD
|251
|USDCAD
|103
|AUDJPY
|126
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|26
|USDJPY
|121
|AUDCHF
|61
|EURJPY
|-80
|NZDUSD
|98
|NZDCAD
|14
|NZDJPY
|45
|GBPJPY
|107
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|-47
|AUDNZD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4K
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|6K
|USDCAD
|3.9K
|AUDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
|AUDUSD
|1.2K
|USDJPY
|4.5K
|AUDCHF
|2.5K
|EURJPY
|-1.3K
|NZDUSD
|5K
|NZDCAD
|2K
|NZDJPY
|4K
|GBPJPY
|5.3K
|GBPAUD
|-2.2K
|EURGBP
|-2K
|AUDNZD
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.31 EUR
Pior negociação: -81 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +290.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -80.59 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
itexsys-Platform
|0.47 × 15
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 15602
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.78 × 411
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|1.80 × 123
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
87 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Monitoring of Zenox with default settings.
The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.
The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
149.99 USD por mês
227%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
41
100%
115
86%
97%
2.24
6.75
EUR
EUR
22%
1:500