いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Server 0.00 × 1 VantageInternational-Live 15 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 Exness-MT5Real10 0.39 × 18 itexsys-Platform 0.47 × 15 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 OxSecurities-Live 1.00 × 4 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 ICMarketsSC-MT5-2 1.19 × 15602 ICMarketsEU-MT5-4 1.29 × 246 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 GOMarketsIntl-Live 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 1.78 × 411 OctaFX-Real2 1.80 × 10 VantageInternational-Live 4 1.80 × 123 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 Exness-MT5Real8 2.28 × 39 87 より多く...