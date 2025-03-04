シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  149.99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
100 (86.95%)
損失トレード:
15 (13.04%)
ベストトレード:
49.31 EUR
最悪のトレード:
-80.59 EUR
総利益:
1 401.15 EUR (76 063 pips)
総損失:
-625.45 EUR (28 239 pips)
最大連続の勝ち:
16 (290.06 EUR)
最大連続利益:
290.06 EUR (16)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
96.94%
最大入金額:
10.57%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 日
リカバリーファクター:
9.57
長いトレード:
68 (59.13%)
短いトレード:
47 (40.87%)
プロフィットファクター:
2.24
期待されたペイオフ:
6.75 EUR
平均利益:
14.01 EUR
平均損失:
-41.70 EUR
最大連続の負け:
1 (-80.59 EUR)
最大連続損失:
-80.59 EUR (1)
月間成長:
17.94%
年間予想:
217.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 EUR
最大の:
81.07 EUR (8.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.30% (30.09 EUR)
エクイティによる:
21.62% (238.09 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 10
AUDJPY 9
USDCHF 7
AUDUSD 6
USDJPY 6
AUDCHF 5
EURJPY 5
NZDUSD 4
NZDCAD 4
NZDJPY 4
GBPJPY 4
GBPAUD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 88
EURUSD -8
GBPUSD 251
USDCAD 103
AUDJPY 126
USDCHF -1
AUDUSD 26
USDJPY 121
AUDCHF 61
EURJPY -80
NZDUSD 98
NZDCAD 14
NZDJPY 45
GBPJPY 107
GBPAUD -19
EURGBP -47
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 6K
USDCAD 3.9K
AUDJPY 11K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.2K
USDJPY 4.5K
AUDCHF 2.5K
EURJPY -1.3K
NZDUSD 5K
NZDCAD 2K
NZDJPY 4K
GBPJPY 5.3K
GBPAUD -2.2K
EURGBP -2K
AUDNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.31 EUR
最悪のトレード: -81 EUR
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +290.06 EUR
最大連続損失: -80.59 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 15602
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 411
OctaFX-Real2
1.80 × 10
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
87 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Monitoring of Zenox with default settings.

The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

レビューなし
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Zenox
149.99 USD/月
227%
0
0
USD
1.3K
EUR
41
100%
115
86%
97%
2.24
6.75
EUR
22%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください