PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
100 (86.95%)
Transacciones Irrentables:
15 (13.04%)
Mejor transacción:
49.31 EUR
Peor transacción:
-80.59 EUR
Beneficio Bruto:
1 401.15 EUR (76 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-625.45 EUR (28 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (290.06 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
290.06 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
96.94%
Carga máxima del depósito:
10.57%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 días
Factor de Recuperación:
9.57
Transacciones Largas:
68 (59.13%)
Transacciones Cortas:
47 (40.87%)
Factor de Beneficio:
2.24
Beneficio Esperado:
6.75 EUR
Beneficio medio:
14.01 EUR
Pérdidas medias:
-41.70 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-80.59 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.59 EUR (1)
Crecimiento al mes:
17.94%
Pronóstico anual:
217.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.13 EUR
Máxima:
81.07 EUR (8.57%)
Reducción relativa:
De balance:
9.30% (30.09 EUR)
De fondos:
21.62% (238.09 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 10
AUDJPY 9
USDCHF 7
AUDUSD 6
USDJPY 6
AUDCHF 5
EURJPY 5
NZDUSD 4
NZDCAD 4
NZDJPY 4
GBPJPY 4
GBPAUD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 88
EURUSD -8
GBPUSD 251
USDCAD 103
AUDJPY 126
USDCHF -1
AUDUSD 26
USDJPY 121
AUDCHF 61
EURJPY -80
NZDUSD 98
NZDCAD 14
NZDJPY 45
GBPJPY 107
GBPAUD -19
EURGBP -47
AUDNZD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 6K
USDCAD 3.9K
AUDJPY 11K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.2K
USDJPY 4.5K
AUDCHF 2.5K
EURJPY -1.3K
NZDUSD 5K
NZDCAD 2K
NZDJPY 4K
GBPJPY 5.3K
GBPAUD -2.2K
EURGBP -2K
AUDNZD 14
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.31 EUR
Peor transacción: -81 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +290.06 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -80.59 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 15602
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 411
OctaFX-Real2
1.80 × 10
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
otros 87...
Monitoring of Zenox with default settings.

The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

No hay comentarios
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
