PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
0 리뷰
안정성
43
0 / 0 USD
월별 149.99 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 229%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
116
이익 거래:
101 (87.06%)
손실 거래:
15 (12.93%)
최고의 거래:
49.31 EUR
최악의 거래:
-80.59 EUR
총 수익:
1 408.24 EUR (76 803 pips)
총 손실:
-626.17 EUR (28 239 pips)
연속 최대 이익:
16 (290.06 EUR)
연속 최대 이익:
290.06 EUR (16)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
96.94%
최대 입금량:
10.57%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
12 일
회복 요인:
9.65
롱(주식매수):
69 (59.48%)
숏(주식차입매도):
47 (40.52%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
6.74 EUR
평균 이익:
13.94 EUR
평균 손실:
-41.74 EUR
연속 최대 손실:
1 (-80.59 EUR)
연속 최대 손실:
-80.59 EUR (1)
월별 성장률:
12.15%
연간 예측:
147.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.13 EUR
최대한의:
81.07 EUR (8.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.30% (30.09 EUR)
자본금별:
21.62% (238.09 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 10
AUDJPY 9
AUDUSD 7
USDCHF 7
USDJPY 6
AUDCHF 5
EURJPY 5
NZDUSD 4
NZDCAD 4
NZDJPY 4
GBPJPY 4
GBPAUD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 88
EURUSD -8
GBPUSD 251
USDCAD 103
AUDJPY 126
AUDUSD 34
USDCHF -1
USDJPY 121
AUDCHF 61
EURJPY -80
NZDUSD 98
NZDCAD 14
NZDJPY 45
GBPJPY 107
GBPAUD -19
EURGBP -47
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 4K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 6K
USDCAD 3.9K
AUDJPY 11K
AUDUSD 2K
USDCHF 1.2K
USDJPY 4.5K
AUDCHF 2.5K
EURJPY -1.3K
NZDUSD 5K
NZDCAD 2K
NZDJPY 4K
GBPJPY 5.3K
GBPAUD -2.2K
EURGBP -2K
AUDNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +49.31 EUR
최악의 거래: -81 EUR
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +290.06 EUR
연속 최대 손실: -80.59 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 15613
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsSC-MT5
1.92 × 417
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
InstaForex-Server
2.50 × 8
87 더...
Monitoring of Zenox with default settings.

The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

리뷰 없음
2026.01.01 22:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Zenox
월별 149.99 USD
229%
0
0
USD
1.3K
EUR
43
100%
116
87%
97%
2.24
6.74
EUR
22%
1:500
