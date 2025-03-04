- 자본
- 축소
트레이드:
116
이익 거래:
101 (87.06%)
손실 거래:
15 (12.93%)
최고의 거래:
49.31 EUR
최악의 거래:
-80.59 EUR
총 수익:
1 408.24 EUR (76 803 pips)
총 손실:
-626.17 EUR (28 239 pips)
연속 최대 이익:
16 (290.06 EUR)
연속 최대 이익:
290.06 EUR (16)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
96.94%
최대 입금량:
10.57%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
12 일
회복 요인:
9.65
롱(주식매수):
69 (59.48%)
숏(주식차입매도):
47 (40.52%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
6.74 EUR
평균 이익:
13.94 EUR
평균 손실:
-41.74 EUR
연속 최대 손실:
1 (-80.59 EUR)
연속 최대 손실:
-80.59 EUR (1)
월별 성장률:
12.15%
연간 예측:
147.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.13 EUR
최대한의:
81.07 EUR (8.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.30% (30.09 EUR)
자본금별:
21.62% (238.09 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|5
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|4
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPAUD
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|88
|EURUSD
|-8
|GBPUSD
|251
|USDCAD
|103
|AUDJPY
|126
|AUDUSD
|34
|USDCHF
|-1
|USDJPY
|121
|AUDCHF
|61
|EURJPY
|-80
|NZDUSD
|98
|NZDCAD
|14
|NZDJPY
|45
|GBPJPY
|107
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|-47
|AUDNZD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4K
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|6K
|USDCAD
|3.9K
|AUDJPY
|11K
|AUDUSD
|2K
|USDCHF
|1.2K
|USDJPY
|4.5K
|AUDCHF
|2.5K
|EURJPY
|-1.3K
|NZDUSD
|5K
|NZDCAD
|2K
|NZDJPY
|4K
|GBPJPY
|5.3K
|GBPAUD
|-2.2K
|EURGBP
|-2K
|AUDNZD
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.31 EUR
최악의 거래: -81 EUR
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +290.06 EUR
연속 최대 손실: -80.59 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
|
itexsys-Platform
|0.47 × 15
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 15613
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|1.80 × 123
|
ICMarketsSC-MT5
|1.92 × 417
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
Monitoring of Zenox with default settings.
The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.
The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.
