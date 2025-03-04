- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
64 (86.48%)
Perte trades:
10 (13.51%)
Meilleure transaction:
25.44 EUR
Pire transaction:
-57.11 EUR
Bénéfice brut:
597.28 EUR (40 983 pips)
Perte brute:
-282.10 EUR (18 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (109.82 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
109.82 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
95.94%
Charge de dépôt maximale:
10.57%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
4.91
Longs trades:
42 (56.76%)
Courts trades:
32 (43.24%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
4.26 EUR
Bénéfice moyen:
9.33 EUR
Perte moyenne:
-28.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-57.11 EUR)
Perte consécutive maximale:
-57.11 EUR (1)
Croissance mensuelle:
28.47%
Prévision annuelle:
345.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 EUR
Maximal:
64.25 EUR (16.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.30% (30.09 EUR)
Par fonds propres:
19.68% (129.04 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|9
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|NZDCAD
|4
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|40
|USDCAD
|-38
|AUDUSD
|26
|GBPUSD
|78
|USDCHF
|-19
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|60
|AUDCHF
|30
|AUDJPY
|25
|USDJPY
|55
|GBPJPY
|8
|GBPAUD
|-39
|AUDNZD
|0
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.7K
|EURUSD
|3.5K
|USDCAD
|-606
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|-39
|NZDCAD
|2K
|EURJPY
|242
|NZDUSD
|3.7K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDJPY
|3.6K
|USDJPY
|2.3K
|GBPJPY
|313
|GBPAUD
|-3K
|AUDNZD
|14
|NZDJPY
|981
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +25.44 EUR
Pire transaction: -57 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +109.82 EUR
Perte consécutive maximale: -57.11 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.24 × 17
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
itexsys-Platform
|0.47 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 15332
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|1.78 × 113
|
ICMarketsSC-MT5
|1.83 × 385
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.11 × 562
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
81 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Monitoring of Zenox with default settings, the risk per trade has been increased to 7.5% as of June 1, 2025.
The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
109%
0
0
USD
USD
815
EUR
EUR
29
100%
74
86%
96%
2.11
4.26
EUR
EUR
20%
1:500