PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
64 (86.48%)
Perte trades:
10 (13.51%)
Meilleure transaction:
25.44 EUR
Pire transaction:
-57.11 EUR
Bénéfice brut:
597.28 EUR (40 983 pips)
Perte brute:
-282.10 EUR (18 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (109.82 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
109.82 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
95.94%
Charge de dépôt maximale:
10.57%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
4.91
Longs trades:
42 (56.76%)
Courts trades:
32 (43.24%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
4.26 EUR
Bénéfice moyen:
9.33 EUR
Perte moyenne:
-28.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-57.11 EUR)
Perte consécutive maximale:
-57.11 EUR (1)
Croissance mensuelle:
28.47%
Prévision annuelle:
345.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 EUR
Maximal:
64.25 EUR (16.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.30% (30.09 EUR)
Par fonds propres:
19.68% (129.04 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 9
USDCAD 7
AUDUSD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
NZDCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
GBPAUD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 109
EURUSD 40
USDCAD -38
AUDUSD 26
GBPUSD 78
USDCHF -19
NZDCAD 14
EURJPY 7
NZDUSD 60
AUDCHF 30
AUDJPY 25
USDJPY 55
GBPJPY 8
GBPAUD -39
AUDNZD 0
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7K
EURUSD 3.5K
USDCAD -606
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 2.2K
USDCHF -39
NZDCAD 2K
EURJPY 242
NZDUSD 3.7K
AUDCHF 1.5K
AUDJPY 3.6K
USDJPY 2.3K
GBPJPY 313
GBPAUD -3K
AUDNZD 14
NZDJPY 981
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.44 EUR
Pire transaction: -57 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +109.82 EUR
Perte consécutive maximale: -57.11 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
itexsys-Platform
0.47 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 15332
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.78 × 113
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 385
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.11 × 562
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 plus...
Monitoring of Zenox with default settings, the risk per trade has been increased to 7.5% as of June 1, 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

Aucun avis
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 03:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copier

