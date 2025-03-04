SegnaliSezioni
PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
64 (86.48%)
Loss Trade:
10 (13.51%)
Best Trade:
25.44 EUR
Worst Trade:
-57.11 EUR
Profitto lordo:
597.28 EUR (40 983 pips)
Perdita lorda:
-282.10 EUR (18 378 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (109.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
109.82 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
95.94%
Massimo carico di deposito:
10.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
42 (56.76%)
Short Trade:
32 (43.24%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
4.26 EUR
Profitto medio:
9.33 EUR
Perdita media:
-28.21 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-57.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-57.11 EUR (1)
Crescita mensile:
26.51%
Previsione annuale:
321.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
64.25 EUR (16.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (30.09 EUR)
Per equità:
19.68% (129.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 9
USDCAD 7
AUDUSD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
NZDCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
GBPAUD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 109
EURUSD 40
USDCAD -38
AUDUSD 26
GBPUSD 78
USDCHF -19
NZDCAD 14
EURJPY 7
NZDUSD 60
AUDCHF 30
AUDJPY 25
USDJPY 55
GBPJPY 8
GBPAUD -39
AUDNZD 0
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.7K
EURUSD 3.5K
USDCAD -606
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 2.2K
USDCHF -39
NZDCAD 2K
EURJPY 242
NZDUSD 3.7K
AUDCHF 1.5K
AUDJPY 3.6K
USDJPY 2.3K
GBPJPY 313
GBPAUD -3K
AUDNZD 14
NZDJPY 981
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.44 EUR
Worst Trade: -57 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +109.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -57.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
itexsys-Platform
0.47 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 15343
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.78 × 113
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 385
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.11 × 562
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 più
Monitoring of Zenox with default settings, the risk per trade has been increased to 7.5% as of June 1, 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

Non ci sono recensioni
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 03:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
