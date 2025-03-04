- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
64 (86.48%)
Loss Trade:
10 (13.51%)
Best Trade:
25.44 EUR
Worst Trade:
-57.11 EUR
Profitto lordo:
597.28 EUR (40 983 pips)
Perdita lorda:
-282.10 EUR (18 378 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (109.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
109.82 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
95.94%
Massimo carico di deposito:
10.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
42 (56.76%)
Short Trade:
32 (43.24%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
4.26 EUR
Profitto medio:
9.33 EUR
Perdita media:
-28.21 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-57.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-57.11 EUR (1)
Crescita mensile:
26.51%
Previsione annuale:
321.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
64.25 EUR (16.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (30.09 EUR)
Per equità:
19.68% (129.04 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|9
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|NZDCAD
|4
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|40
|USDCAD
|-38
|AUDUSD
|26
|GBPUSD
|78
|USDCHF
|-19
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|60
|AUDCHF
|30
|AUDJPY
|25
|USDJPY
|55
|GBPJPY
|8
|GBPAUD
|-39
|AUDNZD
|0
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.7K
|EURUSD
|3.5K
|USDCAD
|-606
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|-39
|NZDCAD
|2K
|EURJPY
|242
|NZDUSD
|3.7K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDJPY
|3.6K
|USDJPY
|2.3K
|GBPJPY
|313
|GBPAUD
|-3K
|AUDNZD
|14
|NZDJPY
|981
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.44 EUR
Worst Trade: -57 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +109.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -57.11 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.24 × 17
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
itexsys-Platform
|0.47 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 15343
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|1.78 × 113
|
ICMarketsSC-MT5
|1.83 × 385
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.11 × 562
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Monitoring of Zenox with default settings, the risk per trade has been increased to 7.5% as of June 1, 2025.
The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
109%
0
0
USD
USD
815
EUR
EUR
29
100%
74
86%
96%
2.11
4.26
EUR
EUR
20%
1:500