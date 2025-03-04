СигналыРазделы
PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 149.99 USD в месяц
прирост с 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
100 (86.95%)
Убыточных трейдов:
15 (13.04%)
Лучший трейд:
49.31 EUR
Худший трейд:
-80.59 EUR
Общая прибыль:
1 401.15 EUR (76 063 pips)
Общий убыток:
-625.45 EUR (28 239 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (290.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
290.06 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
96.94%
Макс. загрузка депозита:
10.57%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
9.57
Длинных трейдов:
68 (59.13%)
Коротких трейдов:
47 (40.87%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
6.75 EUR
Средняя прибыль:
14.01 EUR
Средний убыток:
-41.70 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-80.59 EUR)
Макс. убыток в серии:
-80.59 EUR (1)
Прирост в месяц:
17.94%
Годовой прогноз:
217.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 EUR
Максимальная:
81.07 EUR (8.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.30% (30.09 EUR)
По эквити:
21.62% (238.09 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 10
AUDJPY 9
USDCHF 7
AUDUSD 6
USDJPY 6
AUDCHF 5
EURJPY 5
NZDUSD 4
NZDCAD 4
NZDJPY 4
GBPJPY 4
GBPAUD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 88
EURUSD -8
GBPUSD 251
USDCAD 103
AUDJPY 126
USDCHF -1
AUDUSD 26
USDJPY 121
AUDCHF 61
EURJPY -80
NZDUSD 98
NZDCAD 14
NZDJPY 45
GBPJPY 107
GBPAUD -19
EURGBP -47
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 6K
USDCAD 3.9K
AUDJPY 11K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.2K
USDJPY 4.5K
AUDCHF 2.5K
EURJPY -1.3K
NZDUSD 5K
NZDCAD 2K
NZDJPY 4K
GBPJPY 5.3K
GBPAUD -2.2K
EURGBP -2K
AUDNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.31 EUR
Худший трейд: -81 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +290.06 EUR
Макс. убыток в серии: -80.59 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 15602
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 411
OctaFX-Real2
1.80 × 10
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
еще 87...
Monitoring of Zenox with default settings.

The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

Нет отзывов
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
