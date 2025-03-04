SignaleKategorien
PETER OMER M DESCHEPPER

Zenox

PETER OMER M DESCHEPPER
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 149.99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
100 (86.95%)
Verlusttrades:
15 (13.04%)
Bester Trade:
49.31 EUR
Schlechtester Trade:
-80.59 EUR
Bruttoprofit:
1 401.15 EUR (76 063 pips)
Bruttoverlust:
-625.45 EUR (28 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (290.06 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
290.06 EUR (16)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
96.94%
Max deposit load:
10.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Tage
Erholungsfaktor:
9.57
Long-Positionen:
68 (59.13%)
Short-Positionen:
47 (40.87%)
Profit-Faktor:
2.24
Mathematische Gewinnerwartung:
6.75 EUR
Durchschnittlicher Profit:
14.01 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-41.70 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-80.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.59 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
17.94%
Jahresprognose:
217.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.13 EUR
Maximaler:
81.07 EUR (8.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.30% (30.09 EUR)
Kapital:
21.62% (238.09 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 10
AUDJPY 9
USDCHF 7
AUDUSD 6
USDJPY 6
AUDCHF 5
EURJPY 5
NZDUSD 4
NZDCAD 4
NZDJPY 4
GBPJPY 4
GBPAUD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 88
EURUSD -8
GBPUSD 251
USDCAD 103
AUDJPY 126
USDCHF -1
AUDUSD 26
USDJPY 121
AUDCHF 61
EURJPY -80
NZDUSD 98
NZDCAD 14
NZDJPY 45
GBPJPY 107
GBPAUD -19
EURGBP -47
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4K
EURUSD 2.5K
GBPUSD 6K
USDCAD 3.9K
AUDJPY 11K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.2K
USDJPY 4.5K
AUDCHF 2.5K
EURJPY -1.3K
NZDUSD 5K
NZDCAD 2K
NZDJPY 4K
GBPJPY 5.3K
GBPAUD -2.2K
EURGBP -2K
AUDNZD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.31 EUR
Schlechtester Trade: -81 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +290.06 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.59 EUR

Monitoring of Zenox with default settings.

The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.

The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.

Keine Bewertungen
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 19:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 00:05
No swaps are charged on the signal account
