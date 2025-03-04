- Wachstum
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
100 (86.95%)
Verlusttrades:
15 (13.04%)
Bester Trade:
49.31 EUR
Schlechtester Trade:
-80.59 EUR
Bruttoprofit:
1 401.15 EUR (76 063 pips)
Bruttoverlust:
-625.45 EUR (28 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (290.06 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
290.06 EUR (16)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
96.94%
Max deposit load:
10.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Tage
Erholungsfaktor:
9.57
Long-Positionen:
68 (59.13%)
Short-Positionen:
47 (40.87%)
Profit-Faktor:
2.24
Mathematische Gewinnerwartung:
6.75 EUR
Durchschnittlicher Profit:
14.01 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-41.70 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-80.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.59 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
17.94%
Jahresprognose:
217.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.13 EUR
Maximaler:
81.07 EUR (8.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.30% (30.09 EUR)
Kapital:
21.62% (238.09 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|5
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|4
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPAUD
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|88
|EURUSD
|-8
|GBPUSD
|251
|USDCAD
|103
|AUDJPY
|126
|USDCHF
|-1
|AUDUSD
|26
|USDJPY
|121
|AUDCHF
|61
|EURJPY
|-80
|NZDUSD
|98
|NZDCAD
|14
|NZDJPY
|45
|GBPJPY
|107
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|-47
|AUDNZD
|0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4K
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|6K
|USDCAD
|3.9K
|AUDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
|AUDUSD
|1.2K
|USDJPY
|4.5K
|AUDCHF
|2.5K
|EURJPY
|-1.3K
|NZDUSD
|5K
|NZDCAD
|2K
|NZDJPY
|4K
|GBPJPY
|5.3K
|GBPAUD
|-2.2K
|EURGBP
|-2K
|AUDNZD
|14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.31 EUR
Schlechtester Trade: -81 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +290.06 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.59 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
Exness-MT5Real10
|0.39 × 18
itexsys-Platform
|0.47 × 15
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 15602
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
|1.78 × 411
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
VantageInternational-Live 4
|1.80 × 123
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
noch 87 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Monitoring of Zenox with default settings.
The risk per trade was set to 7.5% but is lowered to 5% on 7 November 2025.
The recommend minimum balance is $750 USD if you use the same risk as on the signal.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
149.99 USD pro Monat
227%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
41
100%
115
86%
97%
2.24
6.75
EUR
EUR
22%
1:500