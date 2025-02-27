SinyallerBölümler
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 124%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 467
Kârla kapanan işlemler:
1 396 (95.16%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (4.84%)
En iyi işlem:
91.56 USD
En kötü işlem:
-52.09 USD
Brüt kâr:
2 031.57 USD (144 585 pips)
Brüt zarar:
-309.12 USD (6 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
227 (249.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
249.62 USD (227)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
371.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
33.07
Alış işlemleri:
1 437 (97.96%)
Satış işlemleri:
30 (2.04%)
Kâr faktörü:
6.57
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.09 USD (1)
Aylık büyüme:
0.64%
Yıllık tahmin:
8.57%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.90 USD
Maksimum:
52.09 USD (5.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.17% (15.84 USD)
Varlığa göre:
99.22% (2 910.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 775
GBPUSD+ 692
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 948
GBPUSD+ 776
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 65K
GBPUSD+ 73K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.56 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 227
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +249.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
