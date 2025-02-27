- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 467
Kârla kapanan işlemler:
1 396 (95.16%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (4.84%)
En iyi işlem:
91.56 USD
En kötü işlem:
-52.09 USD
Brüt kâr:
2 031.57 USD (144 585 pips)
Brüt zarar:
-309.12 USD (6 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
227 (249.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
249.62 USD (227)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
371.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
33.07
Alış işlemleri:
1 437 (97.96%)
Satış işlemleri:
30 (2.04%)
Kâr faktörü:
6.57
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.09 USD (1)
Aylık büyüme:
0.64%
Yıllık tahmin:
8.57%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.90 USD
Maksimum:
52.09 USD (5.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.17% (15.84 USD)
Varlığa göre:
99.22% (2 910.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|775
|GBPUSD+
|692
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|948
|GBPUSD+
|776
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|65K
|GBPUSD+
|73K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.56 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 227
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +249.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok