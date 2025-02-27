- 자본
- 축소
트레이드:
1 619
이익 거래:
1 548 (95.61%)
손실 거래:
71 (4.39%)
최고의 거래:
91.56 USD
최악의 거래:
-52.09 USD
총 수익:
2 184.96 USD (162 243 pips)
총 손실:
-313.62 USD (6 202 pips)
연속 최대 이익:
227 (249.62 USD)
연속 최대 이익:
249.62 USD (227)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
371.44%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
35.93
롱(주식매수):
1 589 (98.15%)
숏(주식차입매도):
30 (1.85%)
수익 요인:
6.97
기대수익:
1.16 USD
평균 이익:
1.41 USD
평균 손실:
-4.42 USD
연속 최대 손실:
4 (-40.75 USD)
연속 최대 손실:
-52.09 USD (1)
월별 성장률:
0.77%
연간 예측:
9.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.90 USD
최대한의:
52.09 USD (5.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.17% (15.84 USD)
자본금별:
99.22% (2 910.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|834
|GBPUSD+
|785
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|73K
|GBPUSD+
|83K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91.56 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 227
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +249.62 USD
연속 최대 손실: -40.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
