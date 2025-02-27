시그널섹션
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 131%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 619
이익 거래:
1 548 (95.61%)
손실 거래:
71 (4.39%)
최고의 거래:
91.56 USD
최악의 거래:
-52.09 USD
총 수익:
2 184.96 USD (162 243 pips)
총 손실:
-313.62 USD (6 202 pips)
연속 최대 이익:
227 (249.62 USD)
연속 최대 이익:
249.62 USD (227)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
371.44%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
35.93
롱(주식매수):
1 589 (98.15%)
숏(주식차입매도):
30 (1.85%)
수익 요인:
6.97
기대수익:
1.16 USD
평균 이익:
1.41 USD
평균 손실:
-4.42 USD
연속 최대 손실:
4 (-40.75 USD)
연속 최대 손실:
-52.09 USD (1)
월별 성장률:
0.77%
연간 예측:
9.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.90 USD
최대한의:
52.09 USD (5.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.17% (15.84 USD)
자본금별:
99.22% (2 910.43 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD+ 834
GBPUSD+ 785
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD+ 1K
GBPUSD+ 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD+ 73K
GBPUSD+ 83K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +91.56 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 227
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +249.62 USD
연속 최대 손실: -40.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
