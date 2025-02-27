- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 607
利益トレード:
1 536 (95.58%)
損失トレード:
71 (4.42%)
ベストトレード:
91.56 USD
最悪のトレード:
-52.09 USD
総利益:
2 173.12 USD (161 007 pips)
総損失:
-313.23 USD (6 202 pips)
最大連続の勝ち:
227 (249.62 USD)
最大連続利益:
249.62 USD (227)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
371.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
35.71
長いトレード:
1 577 (98.13%)
短いトレード:
30 (1.87%)
プロフィットファクター:
6.94
期待されたペイオフ:
1.16 USD
平均利益:
1.41 USD
平均損失:
-4.41 USD
最大連続の負け:
4 (-40.75 USD)
最大連続損失:
-52.09 USD (1)
月間成長:
0.88%
年間予想:
11.70%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.90 USD
最大の:
52.09 USD (5.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.17% (15.84 USD)
エクイティによる:
99.22% (2 910.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|829
|GBPUSD+
|778
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|861
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|73K
|GBPUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.56 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 227
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +249.62 USD
最大連続損失: -40.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし