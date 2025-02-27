SignauxSections
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 124%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 466
Bénéfice trades:
1 395 (95.15%)
Perte trades:
71 (4.84%)
Meilleure transaction:
91.56 USD
Pire transaction:
-52.09 USD
Bénéfice brut:
2 030.59 USD (144 485 pips)
Perte brute:
-309.09 USD (6 202 pips)
Gains consécutifs maximales:
227 (249.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
249.62 USD (227)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
371.44%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
33.05
Longs trades:
1 436 (97.95%)
Courts trades:
30 (2.05%)
Facteur de profit:
6.57
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
1.46 USD
Perte moyenne:
-4.35 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-40.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.09 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.69%
Prévision annuelle:
8.58%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.90 USD
Maximal:
52.09 USD (5.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.17% (15.84 USD)
Par fonds propres:
99.22% (2 910.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 774
GBPUSD+ 692
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 948
GBPUSD+ 776
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 65K
GBPUSD+ 73K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.56 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 227
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +249.62 USD
Perte consécutive maximale: -40.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
