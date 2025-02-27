- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 607
Negociações com lucro:
1 536 (95.58%)
Negociações com perda:
71 (4.42%)
Melhor negociação:
91.56 USD
Pior negociação:
-52.09 USD
Lucro bruto:
2 173.12 USD (161 007 pips)
Perda bruta:
-313.23 USD (6 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
227 (249.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
249.62 USD (227)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
371.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
35.71
Negociações longas:
1 577 (98.13%)
Negociações curtas:
30 (1.87%)
Fator de lucro:
6.94
Valor esperado:
1.16 USD
Lucro médio:
1.41 USD
Perda média:
-4.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-40.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-52.09 USD (1)
Crescimento mensal:
0.88%
Previsão anual:
11.70%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.90 USD
Máximo:
52.09 USD (5.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.17% (15.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
99.22% (2 910.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|829
|GBPUSD+
|778
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|861
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|73K
|GBPUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +91.56 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 227
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +249.62 USD
Máxima perda consecutiva: -40.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários