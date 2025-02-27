SinaisSeções
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 comentários
Confiabilidade
44 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 131%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 607
Negociações com lucro:
1 536 (95.58%)
Negociações com perda:
71 (4.42%)
Melhor negociação:
91.56 USD
Pior negociação:
-52.09 USD
Lucro bruto:
2 173.12 USD (161 007 pips)
Perda bruta:
-313.23 USD (6 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
227 (249.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
249.62 USD (227)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
371.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
35.71
Negociações longas:
1 577 (98.13%)
Negociações curtas:
30 (1.87%)
Fator de lucro:
6.94
Valor esperado:
1.16 USD
Lucro médio:
1.41 USD
Perda média:
-4.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-40.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-52.09 USD (1)
Crescimento mensal:
0.88%
Previsão anual:
11.70%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.90 USD
Máximo:
52.09 USD (5.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.17% (15.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
99.22% (2 910.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 829
GBPUSD+ 778
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 1K
GBPUSD+ 861
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 73K
GBPUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +91.56 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 227
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +249.62 USD
Máxima perda consecutiva: -40.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
