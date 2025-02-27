- Crescita
Trade:
1 467
Profit Trade:
1 396 (95.16%)
Loss Trade:
71 (4.84%)
Best Trade:
91.56 USD
Worst Trade:
-52.09 USD
Profitto lordo:
2 031.57 USD (144 585 pips)
Perdita lorda:
-309.12 USD (6 202 pips)
Vincite massime consecutive:
227 (249.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
249.62 USD (227)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
371.44%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
33.07
Long Trade:
1 437 (97.96%)
Short Trade:
30 (2.04%)
Fattore di profitto:
6.57
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.09 USD (1)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
8.57%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.90 USD
Massimale:
52.09 USD (5.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.17% (15.84 USD)
Per equità:
99.22% (2 910.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|775
|GBPUSD+
|692
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|948
|GBPUSD+
|776
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|65K
|GBPUSD+
|73K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
