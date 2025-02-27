SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hyfx
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 124%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 467
Profit Trade:
1 396 (95.16%)
Loss Trade:
71 (4.84%)
Best Trade:
91.56 USD
Worst Trade:
-52.09 USD
Profitto lordo:
2 031.57 USD (144 585 pips)
Perdita lorda:
-309.12 USD (6 202 pips)
Vincite massime consecutive:
227 (249.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
249.62 USD (227)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
371.44%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
33.07
Long Trade:
1 437 (97.96%)
Short Trade:
30 (2.04%)
Fattore di profitto:
6.57
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.09 USD (1)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
8.57%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.90 USD
Massimale:
52.09 USD (5.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.17% (15.84 USD)
Per equità:
99.22% (2 910.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 775
GBPUSD+ 692
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 948
GBPUSD+ 776
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 65K
GBPUSD+ 73K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.56 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 227
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +249.62 USD
Massima perdita consecutiva: -40.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati