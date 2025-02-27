СигналыРазделы
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 131%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 606
Прибыльных трейдов:
1 535 (95.57%)
Убыточных трейдов:
71 (4.42%)
Лучший трейд:
91.56 USD
Худший трейд:
-52.09 USD
Общая прибыль:
2 172.14 USD (160 906 pips)
Общий убыток:
-313.20 USD (6 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
227 (249.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.62 USD (227)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
371.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
35.69
Длинных трейдов:
1 576 (98.13%)
Коротких трейдов:
30 (1.87%)
Профит фактор:
6.94
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-40.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.09 USD (1)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.22%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.90 USD
Максимальная:
52.09 USD (5.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.17% (15.84 USD)
По эквити:
99.22% (2 910.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 829
GBPUSD+ 777
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 1K
GBPUSD+ 860
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 73K
GBPUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.56 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 227
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +249.62 USD
Макс. убыток в серии: -40.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
