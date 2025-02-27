- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 606
Прибыльных трейдов:
1 535 (95.57%)
Убыточных трейдов:
71 (4.42%)
Лучший трейд:
91.56 USD
Худший трейд:
-52.09 USD
Общая прибыль:
2 172.14 USD (160 906 pips)
Общий убыток:
-313.20 USD (6 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
227 (249.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.62 USD (227)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
371.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
35.69
Длинных трейдов:
1 576 (98.13%)
Коротких трейдов:
30 (1.87%)
Профит фактор:
6.94
Мат. ожидание:
1.16 USD
Средняя прибыль:
1.42 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-40.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.09 USD (1)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.22%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.90 USD
Максимальная:
52.09 USD (5.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.17% (15.84 USD)
По эквити:
99.22% (2 910.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|829
|GBPUSD+
|777
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|860
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|73K
|GBPUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
