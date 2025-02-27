SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hyfx
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 131%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 607
Transacciones Rentables:
1 536 (95.58%)
Transacciones Irrentables:
71 (4.42%)
Mejor transacción:
91.56 USD
Peor transacción:
-52.09 USD
Beneficio Bruto:
2 173.12 USD (161 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-313.23 USD (6 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
227 (249.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
249.62 USD (227)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
371.44%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
35.71
Transacciones Largas:
1 577 (98.13%)
Transacciones Cortas:
30 (1.87%)
Factor de Beneficio:
6.94
Beneficio Esperado:
1.16 USD
Beneficio medio:
1.41 USD
Pérdidas medias:
-4.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-40.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-52.09 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.88%
Pronóstico anual:
11.70%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.90 USD
Máxima:
52.09 USD (5.74%)
Reducción relativa:
De balance:
3.17% (15.84 USD)
De fondos:
99.22% (2 910.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 829
GBPUSD+ 778
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ 1K
GBPUSD+ 861
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ 73K
GBPUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +91.56 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 227
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +249.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
