Total de Trades:
1 607
Transacciones Rentables:
1 536 (95.58%)
Transacciones Irrentables:
71 (4.42%)
Mejor transacción:
91.56 USD
Peor transacción:
-52.09 USD
Beneficio Bruto:
2 173.12 USD (161 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-313.23 USD (6 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
227 (249.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
249.62 USD (227)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
371.44%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
35.71
Transacciones Largas:
1 577 (98.13%)
Transacciones Cortas:
30 (1.87%)
Factor de Beneficio:
6.94
Beneficio Esperado:
1.16 USD
Beneficio medio:
1.41 USD
Pérdidas medias:
-4.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-40.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-52.09 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.88%
Pronóstico anual:
11.70%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.90 USD
Máxima:
52.09 USD (5.74%)
Reducción relativa:
De balance:
3.17% (15.84 USD)
De fondos:
99.22% (2 910.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|829
|GBPUSD+
|778
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|861
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD+
|73K
|GBPUSD+
|82K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +91.56 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 227
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +249.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
