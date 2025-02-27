- Wachstum
Trades insgesamt:
1 609
Gewinntrades:
1 538 (95.58%)
Verlusttrades:
71 (4.41%)
Bester Trade:
91.56 USD
Schlechtester Trade:
-52.09 USD
Bruttoprofit:
2 175.08 USD (161 207 pips)
Bruttoverlust:
-313.29 USD (6 202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
227 (249.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
249.62 USD (227)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
371.44%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
35.74
Long-Positionen:
1 579 (98.14%)
Short-Positionen:
30 (1.86%)
Profit-Faktor:
6.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-40.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-52.09 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.92%
Jahresprognose:
11.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.90 USD
Maximaler:
52.09 USD (5.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.17% (15.84 USD)
Kapital:
99.22% (2 910.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|829
|GBPUSD+
|780
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|863
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|73K
|GBPUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
