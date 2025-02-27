SignaleKategorien
Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 131%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 609
Gewinntrades:
1 538 (95.58%)
Verlusttrades:
71 (4.41%)
Bester Trade:
91.56 USD
Schlechtester Trade:
-52.09 USD
Bruttoprofit:
2 175.08 USD (161 207 pips)
Bruttoverlust:
-313.29 USD (6 202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
227 (249.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
249.62 USD (227)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
371.44%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
35.74
Long-Positionen:
1 579 (98.14%)
Short-Positionen:
30 (1.86%)
Profit-Faktor:
6.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-40.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-52.09 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.92%
Jahresprognose:
11.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.90 USD
Maximaler:
52.09 USD (5.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.17% (15.84 USD)
Kapital:
99.22% (2 910.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 829
GBPUSD+ 780
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 1K
GBPUSD+ 863
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 73K
GBPUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.56 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 227
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +249.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -40.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
