交易:
1 606
盈利交易:
1 535 (95.57%)
亏损交易:
71 (4.42%)
最好交易:
91.56 USD
最差交易:
-52.09 USD
毛利:
2 172.14 USD (160 906 pips)
毛利亏损:
-313.20 USD (6 202 pips)
最大连续赢利:
227 (249.62 USD)
最大连续盈利:
249.62 USD (227)
夏普比率:
0.37
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
371.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
35.69
长期交易:
1 576 (98.13%)
短期交易:
30 (1.87%)
利润因子:
6.94
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-4.41 USD
最大连续失误:
4 (-40.75 USD)
最大连续亏损:
-52.09 USD (1)
每月增长:
0.94%
年度预测:
12.22%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
15.90 USD
最大值:
52.09 USD (5.74%)
相对跌幅:
结余:
3.17% (15.84 USD)
净值:
99.22% (2 910.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|829
|GBPUSD+
|777
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|860
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|73K
|GBPUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
