Methee Taengngam

Hyfx

Methee Taengngam
可靠性
44
0 / 0 USD
增长自 2025 131%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 606
盈利交易:
1 535 (95.57%)
亏损交易:
71 (4.42%)
最好交易:
91.56 USD
最差交易:
-52.09 USD
毛利:
2 172.14 USD (160 906 pips)
毛利亏损:
-313.20 USD (6 202 pips)
最大连续赢利:
227 (249.62 USD)
最大连续盈利:
249.62 USD (227)
夏普比率:
0.37
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
371.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
35.69
长期交易:
1 576 (98.13%)
短期交易:
30 (1.87%)
利润因子:
6.94
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-4.41 USD
最大连续失误:
4 (-40.75 USD)
最大连续亏损:
-52.09 USD (1)
每月增长:
0.94%
年度预测:
12.22%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
15.90 USD
最大值:
52.09 USD (5.74%)
相对跌幅:
结余:
3.17% (15.84 USD)
净值:
99.22% (2 910.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 829
GBPUSD+ 777
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ 1K
GBPUSD+ 860
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ 73K
GBPUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +91.56 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 227
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +249.62 USD
最大连续亏损: -40.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 04:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 18:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 13:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.04 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 08:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
