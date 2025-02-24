SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA HEDGE 8799850
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799850

Quoc Viet Do
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 80%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20 888
Kârla kapanan işlemler:
15 522 (74.31%)
Zararla kapanan işlemler:
5 366 (25.69%)
En iyi işlem:
1 486.00 USD
En kötü işlem:
-566.91 USD
Brüt kâr:
59 400.92 USD (2 057 298 pips)
Brüt zarar:
-45 474.41 USD (2 860 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (17.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 942.44 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.55%
Maks. mevduat yükü:
133.39%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
751
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
17 096 (81.85%)
Satış işlemleri:
3 792 (18.15%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-8.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-5 942.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 942.92 USD (21)
Aylık büyüme:
4.36%
Yıllık tahmin:
55.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
369.09 USD
Maksimum:
5 942.92 USD (20.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.44% (5 942.92 USD)
Varlığa göre:
87.61% (20 463.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 20888
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P -802K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 486.00 USD
En kötü işlem: -567 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +17.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 942.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA HEDGE 8799850
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
29K
USD
62
100%
20 888
74%
98%
1.30
0.67
USD
88%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.