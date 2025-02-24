- Прирост
Всего трейдов:
36 184
Прибыльных трейдов:
27 438 (75.82%)
Убыточных трейдов:
8 746 (24.17%)
Лучший трейд:
3 287.68 USD
Худший трейд:
-680.11 USD
Общая прибыль:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
Общий убыток:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (17.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 325.94 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.55%
Макс. загрузка депозита:
133.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1083
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.40
Длинных трейдов:
31 043 (85.79%)
Коротких трейдов:
5 141 (14.21%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
3.74 USD
Средний убыток:
-9.29 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-6 265.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 265.40 USD (21)
Прирост в месяц:
5.22%
Годовой прогноз:
64.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
369.09 USD
Максимальная:
6 265.40 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.44% (5 942.92 USD)
По эквити:
87.61% (20 463.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|36184
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
