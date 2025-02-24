СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA HEDGE 8799850
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799850

Quoc Viet Do
0 отзывов
Надежность
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 126%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36 184
Прибыльных трейдов:
27 438 (75.82%)
Убыточных трейдов:
8 746 (24.17%)
Лучший трейд:
3 287.68 USD
Худший трейд:
-680.11 USD
Общая прибыль:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
Общий убыток:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (17.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 325.94 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.55%
Макс. загрузка депозита:
133.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1083
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.40
Длинных трейдов:
31 043 (85.79%)
Коротких трейдов:
5 141 (14.21%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
3.74 USD
Средний убыток:
-9.29 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-6 265.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 265.40 USD (21)
Прирост в месяц:
5.22%
Годовой прогноз:
64.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
369.09 USD
Максимальная:
6 265.40 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.44% (5 942.92 USD)
По эквити:
87.61% (20 463.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 36184
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P -1.3M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 287.68 USD
Худший трейд: -680 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +17.09 USD
Макс. убыток в серии: -6 265.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA HEDGE 8799850
30 USD в месяц
126%
0
0
USD
36K
USD
78
100%
36 184
75%
99%
1.26
0.59
USD
88%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.