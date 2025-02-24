시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EA HEDGE 8799850
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799850

Quoc Viet Do
0 리뷰
안정성
78
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 126%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
36 184
이익 거래:
27 438 (75.82%)
손실 거래:
8 746 (24.17%)
최고의 거래:
3 287.68 USD
최악의 거래:
-680.11 USD
총 수익:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
총 손실:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
연속 최대 이익:
40 (17.09 USD)
연속 최대 이익:
6 325.94 USD (9)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
98.55%
최대 입금량:
133.39%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1083
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.40
롱(주식매수):
31 043 (85.79%)
숏(주식차입매도):
5 141 (14.21%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
3.74 USD
평균 손실:
-9.29 USD
연속 최대 손실:
21 (-6 265.40 USD)
연속 최대 손실:
-6 265.40 USD (21)
월별 성장률:
5.16%
연간 예측:
64.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
369.09 USD
최대한의:
6 265.40 USD (15.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.44% (5 942.92 USD)
자본금별:
87.61% (20 463.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-P 36184
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-P 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-P -1.3M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 287.68 USD
최악의 거래: -680 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +17.09 USD
연속 최대 손실: -6 265.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.