트레이드:
36 184
이익 거래:
27 438 (75.82%)
손실 거래:
8 746 (24.17%)
최고의 거래:
3 287.68 USD
최악의 거래:
-680.11 USD
총 수익:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
총 손실:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
연속 최대 이익:
40 (17.09 USD)
연속 최대 이익:
6 325.94 USD (9)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
98.55%
최대 입금량:
133.39%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1083
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.40
롱(주식매수):
31 043 (85.79%)
숏(주식차입매도):
5 141 (14.21%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
3.74 USD
평균 손실:
-9.29 USD
연속 최대 손실:
21 (-6 265.40 USD)
연속 최대 손실:
-6 265.40 USD (21)
월별 성장률:
5.16%
연간 예측:
64.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
369.09 USD
최대한의:
6 265.40 USD (15.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.44% (5 942.92 USD)
자본금별:
87.61% (20 463.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|36184
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-P
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
