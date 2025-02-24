- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36 184
利益トレード:
27 438 (75.82%)
損失トレード:
8 746 (24.17%)
ベストトレード:
3 287.68 USD
最悪のトレード:
-680.11 USD
総利益:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
総損失:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
最大連続の勝ち:
40 (17.09 USD)
最大連続利益:
6 325.94 USD (9)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
98.55%
最大入金額:
133.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1083
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.40
長いトレード:
31 043 (85.79%)
短いトレード:
5 141 (14.21%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
3.74 USD
平均損失:
-9.29 USD
最大連続の負け:
21 (-6 265.40 USD)
最大連続損失:
-6 265.40 USD (21)
月間成長:
5.22%
年間予想:
64.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
369.09 USD
最大の:
6 265.40 USD (15.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.44% (5 942.92 USD)
エクイティによる:
87.61% (20 463.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|36184
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
126%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
78
100%
36 184
75%
99%
1.26
0.59
USD
USD
88%
1:500