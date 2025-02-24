SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA HEDGE 8799850
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799850

Quoc Viet Do
0 comentários
Confiabilidade
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 126%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36 184
Negociações com lucro:
27 438 (75.82%)
Negociações com perda:
8 746 (24.17%)
Melhor negociação:
3 287.68 USD
Pior negociação:
-680.11 USD
Lucro bruto:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
Perda bruta:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (17.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 325.94 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
98.55%
Depósito máximo carregado:
133.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1083
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.40
Negociações longas:
31 043 (85.79%)
Negociações curtas:
5 141 (14.21%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
3.74 USD
Perda média:
-9.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-6 265.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 265.40 USD (21)
Crescimento mensal:
5.22%
Previsão anual:
64.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
369.09 USD
Máximo:
6 265.40 USD (15.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.44% (5 942.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.61% (20 463.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-P 36184
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-P 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-P -1.3M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 287.68 USD
Pior negociação: -680 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +17.09 USD
Máxima perda consecutiva: -6 265.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA HEDGE 8799850
30 USD por mês
126%
0
0
USD
36K
USD
78
100%
36 184
75%
99%
1.26
0.59
USD
88%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.