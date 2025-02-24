- Crescimento
Negociações:
36 184
Negociações com lucro:
27 438 (75.82%)
Negociações com perda:
8 746 (24.17%)
Melhor negociação:
3 287.68 USD
Pior negociação:
-680.11 USD
Lucro bruto:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
Perda bruta:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (17.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 325.94 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
98.55%
Depósito máximo carregado:
133.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1083
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.40
Negociações longas:
31 043 (85.79%)
Negociações curtas:
5 141 (14.21%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
3.74 USD
Perda média:
-9.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-6 265.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 265.40 USD (21)
Crescimento mensal:
5.22%
Previsão anual:
64.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
369.09 USD
Máximo:
6 265.40 USD (15.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.44% (5 942.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.61% (20 463.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|36184
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-P
|21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 287.68 USD
Pior negociação: -680 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +17.09 USD
Máxima perda consecutiva: -6 265.40 USD
