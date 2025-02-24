SegnaliSezioni
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799850

Quoc Viet Do
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 80%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20 888
Profit Trade:
15 522 (74.31%)
Loss Trade:
5 366 (25.69%)
Best Trade:
1 486.00 USD
Worst Trade:
-566.91 USD
Profitto lordo:
59 400.92 USD (2 057 298 pips)
Perdita lorda:
-45 474.41 USD (2 860 681 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (17.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 942.44 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.55%
Massimo carico di deposito:
133.39%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
751
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
17 096 (81.85%)
Short Trade:
3 792 (18.15%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-8.47 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-5 942.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 942.92 USD (21)
Crescita mensile:
4.53%
Previsione annuale:
55.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
369.09 USD
Massimale:
5 942.92 USD (20.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.44% (5 942.92 USD)
Per equità:
87.61% (20 463.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 20888
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P -802K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 486.00 USD
Worst Trade: -567 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +17.50 USD
Massima perdita consecutiva: -5 942.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
