- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
20 762
Bénéfice trades:
15 420 (74.27%)
Perte trades:
5 342 (25.73%)
Meilleure transaction:
1 486.00 USD
Pire transaction:
-566.91 USD
Bénéfice brut:
59 299.00 USD (2 048 312 pips)
Perte brute:
-45 424.93 USD (2 855 657 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (17.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 942.44 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.55%
Charge de dépôt maximale:
133.39%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
676
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
16 996 (81.86%)
Courts trades:
3 766 (18.14%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
3.85 USD
Perte moyenne:
-8.50 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-5 942.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 942.92 USD (21)
Croissance mensuelle:
4.48%
Prévision annuelle:
54.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
369.09 USD
Maximal:
5 942.92 USD (20.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.44% (5 942.92 USD)
Par fonds propres:
87.61% (20 463.30 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|20762
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-P
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-P
|-806K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 486.00 USD
Pire transaction: -567 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +17.50 USD
Perte consécutive maximale: -5 942.92 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
80%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
62
100%
20 762
74%
98%
1.30
0.67
USD
USD
88%
1:500