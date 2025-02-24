SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EA HEDGE 8799850
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799850

Quoc Viet Do
0 comentarios
Fiabilidad
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 126%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
36 184
Transacciones Rentables:
27 438 (75.82%)
Transacciones Irrentables:
8 746 (24.17%)
Mejor transacción:
3 287.68 USD
Peor transacción:
-680.11 USD
Beneficio Bruto:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
Pérdidas Brutas:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (17.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 325.94 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
98.55%
Carga máxima del depósito:
133.39%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
1083
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.40
Transacciones Largas:
31 043 (85.79%)
Transacciones Cortas:
5 141 (14.21%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
3.74 USD
Pérdidas medias:
-9.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-6 265.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 265.40 USD (21)
Crecimiento al mes:
5.16%
Pronóstico anual:
64.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
369.09 USD
Máxima:
6 265.40 USD (15.75%)
Reducción relativa:
De balance:
25.44% (5 942.92 USD)
De fondos:
87.61% (20 463.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 36184
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P -1.3M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 287.68 USD
Peor transacción: -680 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +17.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 265.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EA HEDGE 8799850
30 USD al mes
126%
0
0
USD
36K
USD
78
100%
36 184
75%
99%
1.26
0.59
USD
88%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.