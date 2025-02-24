信号部分
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799850

Quoc Viet Do
可靠性
78
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 126%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
36 184
盈利交易:
27 438 (75.82%)
亏损交易:
8 746 (24.17%)
最好交易:
3 287.68 USD
最差交易:
-680.11 USD
毛利:
102 579.48 USD (3 667 402 pips)
毛利亏损:
-81 266.47 USD (5 015 385 pips)
最大连续赢利:
40 (17.09 USD)
最大连续盈利:
6 325.94 USD (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.55%
最大入金加载:
133.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1083
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.40
长期交易:
31 043 (85.79%)
短期交易:
5 141 (14.21%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
3.74 USD
平均损失:
-9.29 USD
最大连续失误:
21 (-6 265.40 USD)
最大连续亏损:
-6 265.40 USD (21)
每月增长:
5.22%
年度预测:
64.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
369.09 USD
最大值:
6 265.40 USD (15.75%)
相对跌幅:
结余:
25.44% (5 942.92 USD)
净值:
87.61% (20 463.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-P 36184
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-P 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-P -1.3M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 287.68 USD
最差交易: -680 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +17.09 USD
最大连续亏损: -6 265.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
