- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27 689
Kârla kapanan işlemler:
20 162 (72.81%)
Zararla kapanan işlemler:
7 527 (27.18%)
En iyi işlem:
2 915.08 USD
En kötü işlem:
-572.28 USD
Brüt kâr:
109 067.78 USD (2 754 882 pips)
Brüt zarar:
-75 839.84 USD (3 495 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (18.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 594.72 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
760
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.36
Alış işlemleri:
20 577 (74.31%)
Satış işlemleri:
7 112 (25.69%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
5.41 USD
Ortalama zarar:
-10.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 708.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 515.70 USD (15)
Aylık büyüme:
7.26%
Yıllık tahmin:
90.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 339.95 USD
Maksimum:
4 515.70 USD (11.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.54% (4 515.70 USD)
Varlığa göre:
32.49% (7 151.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|27689
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-P
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-P
|-739K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 915.08 USD
En kötü işlem: -572 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +18.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 708.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
