SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA HEDGE 8799853
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799853

Quoc Viet Do
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 229%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27 689
Kârla kapanan işlemler:
20 162 (72.81%)
Zararla kapanan işlemler:
7 527 (27.18%)
En iyi işlem:
2 915.08 USD
En kötü işlem:
-572.28 USD
Brüt kâr:
109 067.78 USD (2 754 882 pips)
Brüt zarar:
-75 839.84 USD (3 495 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (18.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 594.72 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
760
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.36
Alış işlemleri:
20 577 (74.31%)
Satış işlemleri:
7 112 (25.69%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
5.41 USD
Ortalama zarar:
-10.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 708.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 515.70 USD (15)
Aylık büyüme:
7.26%
Yıllık tahmin:
90.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 339.95 USD
Maksimum:
4 515.70 USD (11.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.54% (4 515.70 USD)
Varlığa göre:
32.49% (7 151.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 27689
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P -739K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 915.08 USD
En kötü işlem: -572 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +18.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 708.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA HEDGE 8799853
Ayda 30 USD
229%
0
0
USD
22K
USD
62
99%
27 689
72%
100%
1.43
1.20
USD
32%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.