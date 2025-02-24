СигналыРазделы
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799853

Quoc Viet Do
0 отзывов
Надежность
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 354%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37 998
Прибыльных трейдов:
28 416 (74.78%)
Убыточных трейдов:
9 582 (25.22%)
Лучший трейд:
3 921.43 USD
Худший трейд:
-1 712.40 USD
Общая прибыль:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
Общий убыток:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (501.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 501.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
23.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
601
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
26 613 (70.04%)
Коротких трейдов:
11 385 (29.96%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
5.61 USD
Средний убыток:
-12.32 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 708.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 326.22 USD (15)
Прирост в месяц:
14.13%
Годовой прогноз:
174.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 339.95 USD
Максимальная:
13 625.62 USD (23.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.50% (13 625.62 USD)
По эквити:
80.22% (18 115.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 37998
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 921.43 USD
Худший трейд: -1 712 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +501.03 USD
Макс. убыток в серии: -1 708.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 23:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 21:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Копировать

