Всего трейдов:
37 998
Прибыльных трейдов:
28 416 (74.78%)
Убыточных трейдов:
9 582 (25.22%)
Лучший трейд:
3 921.43 USD
Худший трейд:
-1 712.40 USD
Общая прибыль:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
Общий убыток:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (501.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 501.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
23.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
601
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
26 613 (70.04%)
Коротких трейдов:
11 385 (29.96%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
5.61 USD
Средний убыток:
-12.32 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 708.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 326.22 USD (15)
Прирост в месяц:
14.13%
Годовой прогноз:
174.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 339.95 USD
Максимальная:
13 625.62 USD (23.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.50% (13 625.62 USD)
По эквити:
80.22% (18 115.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|37998
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +3 921.43 USD
Худший трейд: -1 712 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +501.03 USD
Макс. убыток в серии: -1 708.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
