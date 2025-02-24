SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EA HEDGE 8799853
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799853

Quoc Viet Do
0 comentarios
Fiabilidad
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 354%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37 998
Transacciones Rentables:
28 416 (74.78%)
Transacciones Irrentables:
9 582 (25.22%)
Mejor transacción:
3 921.43 USD
Peor transacción:
-1 712.40 USD
Beneficio Bruto:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
Pérdidas Brutas:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (501.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 501.10 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
23.49%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
601
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.03
Transacciones Largas:
26 613 (70.04%)
Transacciones Cortas:
11 385 (29.96%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
5.61 USD
Pérdidas medias:
-12.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-1 708.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 326.22 USD (15)
Crecimiento al mes:
14.20%
Pronóstico anual:
174.62%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 339.95 USD
Máxima:
13 625.62 USD (23.62%)
Reducción relativa:
De balance:
57.50% (13 625.62 USD)
De fondos:
80.22% (18 115.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 37998
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 921.43 USD
Peor transacción: -1 712 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +501.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 708.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 23:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 21:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
