Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799853

Quoc Viet Do
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
78 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 354%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
37 998
Gewinntrades:
28 416 (74.78%)
Verlusttrades:
9 582 (25.22%)
Bester Trade:
3 921.43 USD
Schlechtester Trade:
-1 712.40 USD
Bruttoprofit:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
Bruttoverlust:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (501.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 501.10 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
23.49%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
601
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.03
Long-Positionen:
26 613 (70.04%)
Short-Positionen:
11 385 (29.96%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-1 708.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 326.22 USD (15)
Wachstum pro Monat :
14.20%
Jahresprognose:
174.62%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 339.95 USD
Maximaler:
13 625.62 USD (23.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.50% (13 625.62 USD)
Kapital:
80.22% (18 115.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-P 37998
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-P 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-P -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 921.43 USD
Schlechtester Trade: -1 712 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +501.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 708.89 USD

2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 23:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 21:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
