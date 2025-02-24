- 자본
- 축소
트레이드:
37 998
이익 거래:
28 416 (74.78%)
손실 거래:
9 582 (25.22%)
최고의 거래:
3 921.43 USD
최악의 거래:
-1 712.40 USD
총 수익:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
총 손실:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
연속 최대 이익:
48 (501.03 USD)
연속 최대 이익:
11 501.10 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
23.49%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
601
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.03
롱(주식매수):
26 613 (70.04%)
숏(주식차입매도):
11 385 (29.96%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
1.09 USD
평균 이익:
5.61 USD
평균 손실:
-12.32 USD
연속 최대 손실:
18 (-1 708.89 USD)
연속 최대 손실:
-12 326.22 USD (15)
월별 성장률:
14.20%
연간 예측:
174.62%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 339.95 USD
최대한의:
13 625.62 USD (23.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.50% (13 625.62 USD)
자본금별:
80.22% (18 115.94 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
