Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799853

Quoc Viet Do
0 comentários
Confiabilidade
78 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 354%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37 998
Negociações com lucro:
28 416 (74.78%)
Negociações com perda:
9 582 (25.22%)
Melhor negociação:
3 921.43 USD
Pior negociação:
-1 712.40 USD
Lucro bruto:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
Perda bruta:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (501.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 501.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
601
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.03
Negociações longas:
26 613 (70.04%)
Negociações curtas:
11 385 (29.96%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
5.61 USD
Perda média:
-12.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-1 708.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 326.22 USD (15)
Crescimento mensal:
14.20%
Previsão anual:
174.62%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 339.95 USD
Máximo:
13 625.62 USD (23.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.50% (13 625.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.22% (18 115.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-P 37998
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-P 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-P -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 921.43 USD
Pior negociação: -1 712 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +501.03 USD
Máxima perda consecutiva: -1 708.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 23:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 21:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA HEDGE 8799853
30 USD por mês
354%
0
0
USD
27K
USD
78
99%
37 998
74%
100%
1.34
1.09
USD
80%
1:500
