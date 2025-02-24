- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
37 998
Negociações com lucro:
28 416 (74.78%)
Negociações com perda:
9 582 (25.22%)
Melhor negociação:
3 921.43 USD
Pior negociação:
-1 712.40 USD
Lucro bruto:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
Perda bruta:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (501.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 501.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
601
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.03
Negociações longas:
26 613 (70.04%)
Negociações curtas:
11 385 (29.96%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
5.61 USD
Perda média:
-12.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-1 708.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 326.22 USD (15)
Crescimento mensal:
14.20%
Previsão anual:
174.62%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 339.95 USD
Máximo:
13 625.62 USD (23.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.50% (13 625.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.22% (18 115.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|37998
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-P
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 921.43 USD
Pior negociação: -1 712 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +501.03 USD
Máxima perda consecutiva: -1 708.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
