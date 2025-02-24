- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37 998
利益トレード:
28 416 (74.78%)
損失トレード:
9 582 (25.22%)
ベストトレード:
3 921.43 USD
最悪のトレード:
-1 712.40 USD
総利益:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
総損失:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
最大連続の勝ち:
48 (501.03 USD)
最大連続利益:
11 501.10 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
601
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.03
長いトレード:
26 613 (70.04%)
短いトレード:
11 385 (29.96%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
5.61 USD
平均損失:
-12.32 USD
最大連続の負け:
18 (-1 708.89 USD)
最大連続損失:
-12 326.22 USD (15)
月間成長:
14.13%
年間予想:
174.62%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 339.95 USD
最大の:
13 625.62 USD (23.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.50% (13 625.62 USD)
エクイティによる:
80.22% (18 115.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|37998
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 921.43 USD
最悪のトレード: -1 712 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +501.03 USD
最大連続損失: -1 708.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
354%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
78
99%
37 998
74%
100%
1.34
1.09
USD
USD
80%
1:500