Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799853

Quoc Viet Do
レビュー0件
信頼性
78週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 354%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37 998
利益トレード:
28 416 (74.78%)
損失トレード:
9 582 (25.22%)
ベストトレード:
3 921.43 USD
最悪のトレード:
-1 712.40 USD
総利益:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
総損失:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
最大連続の勝ち:
48 (501.03 USD)
最大連続利益:
11 501.10 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
601
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.03
長いトレード:
26 613 (70.04%)
短いトレード:
11 385 (29.96%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
5.61 USD
平均損失:
-12.32 USD
最大連続の負け:
18 (-1 708.89 USD)
最大連続損失:
-12 326.22 USD (15)
月間成長:
14.13%
年間予想:
174.62%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 339.95 USD
最大の:
13 625.62 USD (23.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.50% (13 625.62 USD)
エクイティによる:
80.22% (18 115.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-P 37998
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-P 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-P -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 921.43 USD
最悪のトレード: -1 712 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +501.03 USD
最大連続損失: -1 708.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.11.09 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 07:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 23:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 21:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください