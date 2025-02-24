- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37 998
盈利交易:
28 416 (74.78%)
亏损交易:
9 582 (25.22%)
最好交易:
3 921.43 USD
最差交易:
-1 712.40 USD
毛利:
159 354.33 USD (4 523 424 pips)
毛利亏损:
-118 060.47 USD (5 805 065 pips)
最大连续赢利:
48 (501.03 USD)
最大连续盈利:
11 501.10 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
23.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
601
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.03
长期交易:
26 613 (70.04%)
短期交易:
11 385 (29.96%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
5.61 USD
平均损失:
-12.32 USD
最大连续失误:
18 (-1 708.89 USD)
最大连续亏损:
-12 326.22 USD (15)
每月增长:
14.20%
年度预测:
174.62%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 339.95 USD
最大值:
13 625.62 USD (23.62%)
相对跌幅:
结余:
57.50% (13 625.62 USD)
净值:
80.22% (18 115.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|37998
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|-1.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 921.43 USD
最差交易: -1 712 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +501.03 USD
最大连续亏损: -1 708.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
