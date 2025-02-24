SignauxSections
Quoc Viet Do

EA HEDGE 8799853

Quoc Viet Do
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 228%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27 583
Bénéfice trades:
20 077 (72.78%)
Perte trades:
7 506 (27.21%)
Meilleure transaction:
2 915.08 USD
Pire transaction:
-572.28 USD
Bénéfice brut:
108 991.19 USD (2 747 612 pips)
Perte brute:
-75 806.83 USD (3 492 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (18.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 594.72 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.37%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
714
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
7.35
Longs trades:
20 495 (74.30%)
Courts trades:
7 088 (25.70%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
5.43 USD
Perte moyenne:
-10.10 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 708.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 515.70 USD (15)
Croissance mensuelle:
7.31%
Prévision annuelle:
88.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 339.95 USD
Maximal:
4 515.70 USD (11.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.54% (4 515.70 USD)
Par fonds propres:
32.49% (7 151.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 27583
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P -743K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 915.08 USD
Pire transaction: -572 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +18.81 USD
Perte consécutive maximale: -1 708.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.02.24 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
