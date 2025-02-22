SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / YinYang 69 A
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
1 / 2.8K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 182%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
601
Kârla kapanan işlemler:
277 (46.08%)
Zararla kapanan işlemler:
324 (53.91%)
En iyi işlem:
4 568.00 USD
En kötü işlem:
-2 699.20 USD
Brüt kâr:
91 457.45 USD (187 663 pips)
Brüt zarar:
-73 447.35 USD (202 675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 033.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 611.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
15.13%
Maks. mevduat yükü:
38.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
269 (44.76%)
Satış işlemleri:
332 (55.24%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
29.97 USD
Ortalama kâr:
330.17 USD
Ortalama zarar:
-226.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4 914.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 914.65 USD (6)
Aylık büyüme:
6.38%
Yıllık tahmin:
74.36%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
946.08 USD
Maksimum:
5 124.20 USD (21.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.10% (2 741.70 USD)
Varlığa göre:
20.97% (2 784.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 601
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 568.00 USD
En kötü işlem: -2 699 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 033.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 914.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VictoryInternational-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
1.04 × 385
This signal using EA YinYang 69 method. 
İnceleme yok
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 08:40
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged
2025.03.10 08:16
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.02 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 12:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.22 04:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.22 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
